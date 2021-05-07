Пьяный мужчина выстрелил в лицо пассажиру в вагоне московского метро

В московском метро пьяный мужчина выстрелил из пневматического пистолета в лицо другому пассажиру. Его задержала полиция.

«Пассажир был в состоянии алкогольного опьянения. У него возник конфликт с другим мужчиной. Он задержан», — сообщили «360» в пресс-службе Московского метрополитена.

Мужчина напал на другого пассажира примерно в 23:00 6 мая в вагоне поезда, следовавшего от станции метро «Добрынинская» до станции «Октябрьская».

Пострадавшего доставили в больницу, другие пассажиры не пострадали. Стрелявшего задержала полиция. У него нашли два перцовых баллончика и муляж гранаты.

В Санкт-Петербурге в середине апреля полиция задержала в метро молодого человека, который танцевал в костюме Человека-паука. Он ходил по вагонам поезда с магнитофоном, танцевал и просил за свое выступление деньги. Нарушителю грозит штраф не только за попрошайничество, но и за отсутствие медицинской маски.