Пассажир избил водителя автобуса на Камчатке из-за просьбы надеть маску

В Петропавловске-Камчатском пассажир автобуса избил водителя за просьбу надеть маску. Пострадавшему диагностировали сотрясение мозга.

Пассажира автобуса ищет полиция, сообщает ИА «Камчатка» со ссылкой на гендиректора АО «Автопарк» Ростислава Асова.

Нападение произошло утром 23 января. Мужчина зашел в автобус и заплатил за проезд. Водитель попросил его надеть маску, на что тот отказался. Ему вернули деньги и отказали в услугах перевозки. В результате между мужчинами возник конфликт, во время которого пассажир надел маску.

Во время поездки мужчина еще раз подошел к водителю, что-то ему сказал, а затем ударил в лицо. Водителю диагностировали сотрясение мозга, зафиксировали ушибы и гематомы.

Для нарушителей в Камчатском крае предусмотрено административное наказание. За несоблюдение масочного режима и социальной дистанции гражданам грозит штраф до 30 тысяч рублей, должностным лицам — до 50 тысяч, юридическим — до 300 тысяч.

Масочные войны в России продолжаются. Накануне в Перми скандалившего с кондуктором мужчину выкинули из автобуса. Он отказывался надевать маску и называл всех рабами.