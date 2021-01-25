Пассажир избил водителя автобуса на Камчатке из-за просьбы надеть маску
Пассажира автобуса ищет полиция, сообщает ИА «Камчатка» со ссылкой на гендиректора АО «Автопарк» Ростислава Асова.
Нападение произошло утром 23 января. Мужчина зашел в автобус и заплатил за проезд. Водитель попросил его надеть маску, на что тот отказался. Ему вернули деньги и отказали в услугах перевозки. В результате между мужчинами возник конфликт, во время которого пассажир надел маску.
Во время поездки мужчина еще раз подошел к водителю, что-то ему сказал, а затем ударил в лицо. Водителю диагностировали сотрясение мозга, зафиксировали ушибы и гематомы.
Для нарушителей в Камчатском крае предусмотрено административное наказание. За несоблюдение масочного режима и социальной дистанции гражданам грозит штраф до 30 тысяч рублей, должностным лицам — до 50 тысяч, юридическим — до 300 тысяч.
Масочные войны в России продолжаются. Накануне в Перми скандалившего с кондуктором мужчину выкинули из автобуса. Он отказывался надевать маску и называл всех рабами.