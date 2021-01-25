Пассажиры выкинули ковид-диссидента из пермского автобуса. Видео

Скандалившего с кондуктором мужчину выкинули из автобуса в Перми. Буян отказывался надевать маску, обвиняя всех, что они рабы. Видео с места опубликовал один из очевидцев.

Кондуктор предложила мужчине, если он не хочет носить маски носить с собой бумажные платки. «Это что ли рот закрыть что ли? Я могу перчаткой закрыть», — заявил в ответ скандальный пассажир.

Как только автобус подъезжал к остановке мужчина тут же надевал маску обратно. Но после начала движения снова ее снимал. Сам он объяснял это тем, что у него аллергия, а маску называл намордником.

Очевидец рассказал, что кондуктор его предупредила, что их штрафуют за то, что пассажир едет без маски. Однако в ответ она слышала только мат и заявления, что все, кто едут в автобусе рабы.

В итоге уставшие от постоянного выступления пассажиры просто выкинули буяна из автобуса. Вслед за ним полетела и его сумка.



Это не первый случай, когда ковид-диссиденты устраивают скандалы в общественном транспорте Перми. В пресс-службе городского перевозчика «Автомиг» рассказали, что подвыпивший мужчина разорался на кондуктора, которая попросила его надеть маску. При этом его не смутили ни жена, ни дети, которые его сопровождали. После с криками «Я тебе не раб» он бросился на женщину с кулаками.

«Если бы не быстрая реакция кондуктора, которая подставила руку и удар кулаком пришелся на локоть, она получила бы крепкий мужской кулак себе в челюсть», — поделились в пресс-службе. Прибывшие на место полицейские заявили, что не в первый раз задерживают этого буяна за нарушение эпидемических мер.