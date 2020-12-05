Пенсионер-антимасочник плюнул в лицо и отлупил тростью бариста в Москве. Видео

Антимасочники продолжают бороться со здравым смыслом. В этот раз жертвой пал бариста одной небольшой московской кофейни. Пенсионер плюнул в лицо сотруднику и ударил его тростью за просьбу надеть маску.

По правилам Роспотребнадзора, во всех общественных местах россияне должны быть в защитной маске. Продавцам и кассирам приходится частенько напоминать об этом клиентам. А тем, кто маску забыл, ее обычно выдают.

В распоряжение «360» попало видео с камер наблюдения кофейни. На нем видно, что бариста сделал все правильно: выдал защитное средство, вежливо попросил мужчину надеть маску и даже показал, как это сделать. Посетитель лишь накинул маску на уши, но лицо не прикрыл.

«Можете масочку, пожалуйста, надеть? Я могу выдать, если у вас нет. Масочку как у меня наденьте, пожалуйста», — сказал сотрудник.

Именно с этого момента все пошло не так. Пенсионер плюнул юноше в лицо и с силой ударил его тростью. Также он разгромил кассовый аппарат, скинув его ударом профессионального снукериста на пол. После этого он скрылся с места.

В каком состоянии сейчас находится сотрудник кофейни — неизвестно. Остается только надеяться, что дебошир не был заражен коронавирусом.