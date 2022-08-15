«Ответственность достигнет каждого». Аналитик оценил возобновление дела о похищении летчика Ярошенко

Экстрадиция из Либерии и арест в США российского летчика Константина Ярошенко проходили с нарушением всех норм международного права. Поэтому все участники должны понести за это ответственность. Об этом «360» заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

Он подчеркнул, что США намеревались использовать летчика в качестве рычага для влияния на внешнюю политику России.

«То, что уголовное дело спустя почти 12 лет возобновлено вновь, показывает, что Россия не забывает преступления, направленные против нее и ее граждан. Ответственность за акт дипломатического террора достигнет каждого — как представителей США, так и их доминиона Либерии», — заявил Колчин.

О возобновлении расследования уголовного дела против причастных к похищению летчик Ярошенко рассказал сам. Он отметил, что фигурантами проходят 22 гражданина США и Либерии, а также несколько компаний, которые непосредственно участвовали в его экстрадиции.

Летчик подчеркнул, что рассчитывает на скорейшую передачу материалов дела в суд и заочное обвинение участников его похищения.

Константина Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии по обвинению в организации поставки крупной партии кокаина. Спустя год власти африканской страны депортировали россиянина в США, где его приговорили к 20 годам тюрьмы. Своей вины Ярошенко не признал. В апреле этого года Ярошенко вернулся в Россию в рамках обмена на американского студента Тревора Рида, осужденного за нападение на сотрудника МВД.