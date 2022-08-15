Ярошенко заявил о возобновлении уголовного дела против людей, причастных к его похищению

Следственный комитет России вновь начал расследовать уголовное дело в отношении американцев, граждан Либерии и компаний, причастных к похищению летчика Константина Ярошенко. Об этом он сам сообщил ТАСС.

«Мне позвонили из ростовского [следственного управления] СК и сказали, что дело возобновили. Это дело в отношении 22 граждан США и Либерии, а также компаний, которые причастны к моему похищению, пыткам и нарушению ряда международных законов и конвенций, в том числе законодательства РФ, США, Украины и Либерии», — сказал Ярошенко и добавил, что уже дал показания.

Ярошенко, который находится сейчас в Ростове-на-Дону не понимает, почему дело против его похитителей все еще не отправлено в суд. Он хотел бы, чтобы российский суд хотя бы заочно признал его похитителей виновными.

«Считаю, что на моем примере нужно показать, что наши законы защищают граждан РФ. Мне было сказано, что это невозможно сделать, потому что хотя бы одного подозреваемого нужно доставить в РФ, провести какие-то процедуры», — отметил он.

По его словам, американские власти при этом делают с россиянами «все, что хотят, невзирая ни на какие законы». Летчик добавил, что хотел бы обсудить возможность передачи дела причастных к его похищению в суд с руководством СК РФ.

Константина Ярошенко арестовали в Либерии 28 мая 2010 года. Сотрудники управления по борьбе с наркотиками США якобы уличили летчика в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Позже летчика незаконно вывезли в Штаты, где приговорили к 20 годам лишения свободы. Ярошенко не признал свою вину, арест назвал провокацией, а дело — сфабрикованным.

МИД РФ в конце апреля 2022 года сообщил об обмене Константина Ярошенко на американца Тревора Рида.