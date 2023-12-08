08 декабря 2023, 10:51
Рамки металлодетектора не работали в брянской гимназии № 5
РИА «Новости»: в брянской гимназии № 5 не работали рамки металлодетектора
На входе в брянскую гимназию № 5 не было подключенных рамок металлодетектора, сообщил источник РИА «Новости». По его информации, сейчас устройство изъяли.
«Рамки металлодетектора в школе были, вчера их изъяли, они не были установлены и подключены, они не стояли на входе, через них не ходили», — пояснил собеседник агентства.
Реклама
По его словам, в гимназии старались выполнять требования о безопасности и эвакуации в случае пожара.
«Если стоят рамки, то они мешают выходу, чтобы дети могли быстро эвакуироваться в случае пожара из горящего здания и в других случаях», — пояснил он.
Накануне, 7 декабря, в гимназии произошла стрельба. Оружие с собой принесла 14-летняя восьмиклассница. Она достала его на уроке биологии и стала стрелять в одноклассников.
В результате погибли двое, в том числе сама стрелявшая. Пятеро подростков пострадали. Двоих из них перевезли на лечение в Москву. В Минздраве сообщили, что дети перенесли полет нормально.
Стрельба в гимназии №5 в Брянске
Реклама
Реклама