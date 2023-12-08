Происшествия 08 декабря 2023, 10:51 Рамки металлодетектора не работали в брянской гимназии № 5 РИА «Новости»: в брянской гимназии № 5 не работали рамки металлодетектора РИА «Новости»

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На входе в брянскую гимназию № 5 не было подключенных рамок металлодетектора, сообщил источник РИА «Новости». По его информации, сейчас устройство изъяли.

«Рамки металлодетектора в школе были, вчера их изъяли, они не были установлены и подключены, они не стояли на входе, через них не ходили», — пояснил собеседник агентства.

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По его словам, в гимназии старались выполнять требования о безопасности и эвакуации в случае пожара.

«Если стоят рамки, то они мешают выходу, чтобы дети могли быстро эвакуироваться в случае пожара из горящего здания и в других случаях», — пояснил он.

Накануне, 7 декабря, в гимназии произошла стрельба. Оружие с собой принесла 14-летняя восьмиклассница. Она достала его на уроке биологии и стала стрелять в одноклассников.

В результате погибли двое, в том числе сама стрелявшая. Пятеро подростков пострадали. Двоих из них перевезли на лечение в Москву. В Минздраве сообщили, что дети перенесли полет нормально.