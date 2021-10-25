Петербуржца, выбросившего из окна подростка, отправили на лечение

Житель Санкт-Петербурга, который выбросил ребенка из окна третьего этажа дома, отправится на принудительное психиатрическое лечение. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. По данным следствия, обвиняемый выбросил из окна 14-летнего подростка и пытался сбежать. Прибывшие на место происшествия медики успели спасти жизнь мальчика, а за злоумышленником отправились сотрудники полиции.

Невский районный суд постановил, что подсудимого следует отправить в психиатрическую больницу закрытого типа, где он будет находиться под наблюдением.