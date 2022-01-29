Отец кассирши, обвиняемой в краже 26 млн из банка, заявил о «подставе»

Молодую кассиршу, подозреваемую в краже 26 миллионов рублей из банка в Нижнем Новгороде, могли подставить ее коллеги. Отец обвиняемой Дмитрий рассказал сайту kp.ru, что его дочь хотели повысить и это не нравилось многим, кто работал там до нее.

«Мою дочь подставили. В скором времени ее должны были повысить, поэтому коллеги и подставили ее из зависти. Многим это поперек горла было», — сказал отец девушки.

Дмитрий рассказал, что два года назад у дочери обнаружили опухоль в голове, и лечение в Москве оплатила ее бабушка, которая отдала всю свою заначку. Сначала ей стало лучше, но потом головные боли вернулись. Однако она не брала больничный и работала.

«И то, что она грудь увеличила, пишут, — это все неправда! С мужем они очень хорошо жили. Он тоже в банке работал — правда, в другом», — сообщил отец.

Мужчина признался, что готов на все, чтобы его дочери хотя бы смягчили меру пресечения на домашний арест. Он никогда бы уже не отпустил ее работать в банк.

Коллеги рассказали, что кассиршу собирались повысить до заместителя руководителя. Одна из сотрудниц сообщила, что она грамотный человек, который всегда был с кассой на ты, и всегда помогала устранить ошибки, если были просчеты, недостача или избыток.

Мать 23-летней кассирши ранее заявила «360», что тоже не верит в виновность дочери.

Девушку подозревают в том, что она похищала разные суммы в течение долгого времени и в общей сложности вынесла из кассы 26 миллионов рублей. Недавно ее отправили в СИЗО до 23 марта. Расследование пока продолжается. СМИ писали, что задержанная потратила часть денег на пластическую операцию на груди и новый смартфон, а оставшуюся сумму якобы собиралась потратить на то, чтобы сбежать из страны.