«Это глупость какая-то»: мать кассирши из Нижнего Новгорода заявила о невиновности дочери

Мать сотрудницы одного из банков в Нижнем Новгороде, которую подозревают в краже 26 миллионов рублей, не верит в виновность своей дочери. Женщина не исключила, что девушку могли оговорить. Об этом она заявила «360».

«А вы сами представьте, как это? Она должна по миллиону в месяц выносить или как? Я не могу это представить. <…> Может быть, могли [оговорить]», — сказал женщина.

По ее словам, дочка — честный, целеустремленный, позитивный человек. Семья намерена обжаловать арест. Все слухи о якобы планировавшемся побеге за границу и тратах похищенных денег на пластические операции женщина отвергла.

«Средства массовой информации начали очень быстро все говорить и не правильно. <…> Какую-то дурь там пишут, это глупость какая-то», — заявила женщина.

Мать рассказала, что ее дочь работала в банке около пяти лет — у руководства к ней не было никаких нареканий. Также она подчеркнула, что девушка никогда не имела крупных долгов.

Ранее суд постановил арестовать 23-летнюю сотрудницу одного из банков в Нижнем Новгороде. Девушку подозревают в том, что она украла из кассы на работе 26 миллионов рублей. Предполагается, что она больше года забирала разные суммы, а 24 января не явилась на работу.

В итоге подозреваемую задержали. По информации СМИ, девушка во всем призналась и заявила, что часть денег она потратила на новый смартфон и пластическую операцию на груди, а с оставшимся капиталом намеревалась бежать из страны.

Также известно, что спутник задержанной является любителем легких денег. Он размещал объявление о наборе в свой бизнес, ставил на спорт, но не смог на этом разбогатеть. В результате девушка оказалась в базе должников ФССП.

Адвокат заявил, что суд будет рассматривать каждый эпизод хищения денег подозреваемой.