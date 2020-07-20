Отчима избитого мальчика из Дмитрова арестовали. Он со слезами просил не отправлять его в СИЗО

Мужчину, который поднял руку на своего маленького пасынка, арестовали на два месяца, до 17 сентября. Решение вынес Дмитровский городской суд.

Обвиняемый признал вину в избиении ребенка, но попросил суд не отправлять его в СИЗО. Мужчина попросил суд отправить его под домашний арест и заявил, что никуда не сбежит. Суд счел, что подозреваемый сможет оказывать давление на ребенка, поэтому отправил мужчину в СИЗО.

В прошедшую субботу мальчик двух с половиной лет, пока родителей не было дома, сам дошел до КПП поселка при совхозе «Останкино» Дмитровского городского округа Подмосковья. Взрослые увидели, что он весь в синяках, и вызвали скорую помощь.

«Такой растерянный стоит на дороге. Я посмотрела кругом — взрослых никого нет. Я побегала, посмотрела, думаю, откуда-то, может, вышел из дома. Я его забрала в вагончик, на КПП привела. Покормила его, чаем напоила», — рассказала «360» местная жительница Елена.

По данным следствия, ребенка почти три недели избивал 22-летний отчим. Семья приехала в Московскую область из Тулы. После произошедшего мужчину задержали. На допросе он признался, что бил сына своей 29-летней сожительницы из личной неприязни.

В его отношении открыто уголовное дело по статье УК РФ «Истязание». Мать мальчика тоже может предстать перед судом по статье УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Сейчас мальчик находится в больнице. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова отметила, что его состояние стабильное, его жизни ничего не угрожает. Уже сейчас ребенок бегает и играет. Не исключено, что его отдадут на воспитание в другую семью.