Вскрываются подробности случая с двухлетним мальчиком из подмосковного Дмитрова. Отчим избивал его почти в течение трех недель, выяснили следователи. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

Мужчину заподозрили в том, что он бил ребенка по голове, телу и ногам.

«По предварительным данным следствия, на протяжении почти трех недель мужчина причинял двухлетнему мальчику повреждения. <…> Травмированного мальчика обнаружил охранник КПП, расположенного на территории поселка в городском округе Дмитров, и обратился в правоохранительные органы. Ребенок был без присмотра взрослых с травмами на лице и теле», — заявила Врадий.

Она уточнила, что мужчину задержали. На допросе он рассказал, что бил малыша по причине личной неприязни. В отношении подозреваемого открыли уголовное дело по статье УК РФ «Истязание». В скором времени ему предъявят обвинение. Следствие будет ходатайствовать о взятии его под стражу.

Ранее двухлетний мальчик самостоятельно пришел к пункту охраны поселка при совхозе «Останкино» Дмитровского городского округа. Он не ответил, где живет и кто его родители. Староста поселка Алексей Житков вызвал медиков.

«На ногу ему было больно наступать. На попе синяки, на ноге синяки», — рассказал Житков.

СМИ писали, что мамой малыша является 29-летняя женщина из Тулы. Она вместе с сыном и 22-летним сожителем приехала в Московскую область на заработки.

Сейчас ребенок находится в больнице. Его маму могут обвинить в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.