Мужчина из Дмитрова почти 3 недели бил пасынка — СК
Мужчину заподозрили в том, что он бил ребенка по голове, телу и ногам.
«По предварительным данным следствия, на протяжении почти трех недель мужчина причинял двухлетнему мальчику повреждения. <…> Травмированного мальчика обнаружил охранник КПП, расположенного на территории поселка в городском округе Дмитров, и обратился в правоохранительные органы. Ребенок был без присмотра взрослых с травмами на лице и теле», — заявила Врадий.
Она уточнила, что мужчину задержали. На допросе он рассказал, что бил малыша по причине личной неприязни. В отношении подозреваемого открыли уголовное дело по статье УК РФ «Истязание». В скором времени ему предъявят обвинение. Следствие будет ходатайствовать о взятии его под стражу.
Ранее двухлетний мальчик самостоятельно пришел к пункту охраны поселка при совхозе «Останкино» Дмитровского городского округа. Он не ответил, где живет и кто его родители. Староста поселка Алексей Житков вызвал медиков.
«На ногу ему было больно наступать. На попе синяки, на ноге синяки», — рассказал Житков.
СМИ писали, что мамой малыша является 29-летняя женщина из Тулы. Она вместе с сыном и 22-летним сожителем приехала в Московскую область на заработки.
Сейчас ребенок находится в больнице. Его маму могут обвинить в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.