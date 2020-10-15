Оскорблявшую детей соцработницу из Уфы на год отстранили от работы

Соцработнице из Уфы Адиле Нуруллиной запретили год заниматься педагогической деятельностью. Такое решение вынес Калининский район суд Уфы после того, как девушку уличили в оскорблении детей.

Также она получила штраф в размере 15 тысяч рублей. Об этом сообщил корреспондент «360». В августе суд постановил оштрафовать Нуруллину на восемь тысяч рублей. Однако прокуратура посчитала такой приговор слишком мягким и подала на апелляцию. Об этом писало издание «АиФ — Уфа».

Сама подсудимая признала полностью свою вину и заявила, что раскаивается в содеянном. Она попросила суд ее понять, простить и вынести адекватное определение. Также девушка добавила, что последние пять месяцев не может спокойно выйти на улицу, ей угрожают неизвестные и преследуют журналисты.

Скандал разгорелся в мае 2020 года, после того как Адиля сняла видео на работе. Она находилась в приюте с детьми и говорила им гадости. «Да *** (зачем — прим. ред.) ты им нужна там, дура»; «Сейчас я тебя снимаю, а в будущем тебя будут снимать», — обращалась она к одной из малышек.

Также она натравливала детей друг на друга и провоцировала их на драку. О поведении сотрудницы узнало руководство. Девушку отстранили. В ее отношении открыли уголовное дело о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД по Республике Башкортостан.

Сама Нуруллина призналась позже, что ей показалась смешной стычка детей. Она решила снять ее на видео и сопроводить своими комментариями.