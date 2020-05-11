Стало известно о состоянии пострадавших в сгоревшем частном хосписе в Подмосковье

Девять человек, пострадавших во время пожара в частном хосписе «Второй дом», находятся в Красногорской городской больнице №1. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Шестеро пострадавших находятся в реанимации. Врачи оценили их состояние как крайне тяжелое и тяжелое. Еще трех человек в состоянии средней тяжести перевели в терапевтическое и кардиологическое отделения. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Пожар в частном хосписе для пожилых граждан «Второй дом» начался в ночь на понедельник, 11 мая. Пламя распространилось на площади 30 квадратных метров. В результате погибли девять человек, еще девять с ожогами разной степени тяжести попали в больницу.

Все хосписы Московской области в ближайшее время ждет проверка. Сотрудники Министерства социального развития и надзорных органов отправятся по учреждениям с инспекциями, чтобы узнать, как соблюдаются нормы содержания постояльцев учреждений, а также как выполняются меры противопожарной безопасности.

Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семеновой.

Между тем подмосковные следователи задержали организатора сгоревшего хосписа «Второй дом». Пока он проходит подозреваемым по делу об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц».

По предварительным данным, мужчина организовал хоспис для пожилых людей в арендованном загородном доме. Он получал от одной до 1,2 тысячи рублей в сутки за каждого постояльца. Всего в доме находились 29 пенсионеров в возрасте от 66 до 97 лет.

Огонь вспыхнул на втором этаже, где была сауна. В данный момент специалисты выясняют причины случившегося и опрашивают постояльцев, родственников и работников хосписа.