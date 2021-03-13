Опубликованы диалоги полицейских, обвиняемых в халатности по делу Веры Пехтелевой

Стали известны новые подробности жестокого убийства Веры Пехтелевой. Опубликованы диалоги из дежурной части «Ленинский» в Кемерове. Из них становится ясно, что один из полицейских, которого обвиняют в халатности, пытался отправить сотрудников к месту сигнала.

Большая часть звонков была сделана Михаилом Балашовым. Он принял сигнал и обзванивал сотрудников, чтобы те выехали на место драки. Так был обозначен вызов. Соседи сообщили полицейским, что в квартире дерутся, слышны крики, но никто не открывает.

С каждым звонком Балашову все отказывали, потому что не было нужного количества сотрудников, написал сайт NGS42.ru.

«Ну пока сейчас выйдет, две будет, пока надо третью машину. Вообще никак не помогу, ничем. Мне надо, чтобы были полные группы», — ответил один из полицейских.

«Только один, я тебя больше не побеспокою. Пожалуйста. <…> Чтобы они центральщиков отправили. Или ППС с „Центрального“, я не знаю как. Не дай боже там сейчас труп родится», — в очередной раз попросил Балашов.

Бригаду полицейский так никто и не выделил. После того как стало известно о смерти Пехтелевой, Балашов начал докладывать начальникам о случившемся. Почти все спросили его, как так получилось, что группа не была отправлена вовремя. На это он им отвечал: никого не было.

По данным издания, в ходатайстве прокурора о переквалификации дела сказано, что Балашов не отреагировал на поступивший сигнал должным образом и не отправил к месту полицейских. После первого заседания суд вернул уголовное дело для переквалификации его на более тяжелую статью. Балашов и его коллега капитан Тарицын находятся под следствием. Им вменяется халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

Убийство Веры Пехтелевой произошло год назад, но резонанс оно вызвало только недавно. Фигурантом дела проходит молодой человек девушки. Соседи первые услышали, что в квартире творится что-то ужасное, и звонили в полицию семь раз. От причиненных травм Пехтелева скончалась до приезда сотрудников.