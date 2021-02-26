Дело убитой студентки Веры Пехтелевой отправили на пересмотр

Дело об убийстве студентки из Кемерово Веры Пехтелевой отправили на пересмотр после шумихи в СМИ. Об этом «360» сообщила ее мама.

Убийство произошло год назад, но общественный резонанс оно вызвало только сейчас. Все это время процесс особо не двигался. А родственники начали опасаться, что убийца не получит справедливого наказания. Тогда мама убитой и правозащитники начали бить тревогу в СМИ.

Сегодня стало известно, что дело будут пересматривать. Других подробностей пока не приводится.

Также в пятницу стало известно, что Ленинский районный суд Кемерова вернул прокурору дело о халатности полицейских для изменения обвинения. В день убийства девушки соседи семь раз пытались дозвониться до правоохранительных органов, но вызов проигнорировали.

Кроме того, родственники ранее были возмущены, что молодого человека Владислава Канюса, которого подозревают в расправе над Верой Пехтелевой, намерены судить по статье «Убийство», хотя то, что было сделано с девушкой, подходит под статью «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Последние часы своей жизни она провела в мучениях.

Очевидец рассказал, что несколько месяцев подряд молодые люди ссорились. Из комнаты доносились крики и удары. Студентка хотела разорвать с парнем отношения, что, вероятно, и вывело юношу из себя.