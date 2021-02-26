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    26 февраля 2021, 17:11

    Дело убитой студентки Веры Пехтелевой отправили на пересмотр

    Алла Морген, Анастасия Калинина

    Дело об убийстве студентки из Кемерово Веры Пехтелевой отправили на пересмотр после шумихи в СМИ. Об этом «360» сообщила ее мама.

    Дело убитой студентки Веры Пехтелевой отправили на пересмотр

    Убийство произошло год назад, но общественный резонанс оно вызвало только сейчас. Все это время процесс особо не двигался. А родственники начали опасаться, что убийца не получит справедливого наказания. Тогда мама убитой и правозащитники начали бить тревогу в СМИ.

    Сегодня стало известно, что дело будут пересматривать. Других подробностей пока не приводится.

    Также в пятницу стало известно, что Ленинский районный суд Кемерова вернул прокурору дело о халатности полицейских для изменения обвинения. В день убийства девушки соседи семь раз пытались дозвониться до правоохранительных органов, но вызов проигнорировали.

    Кроме того, родственники ранее были возмущены, что молодого человека Владислава Канюса, которого подозревают в расправе над Верой Пехтелевой, намерены судить по статье «Убийство», хотя то, что было сделано с девушкой, подходит под статью «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Последние часы своей жизни она провела в мучениях.

    Очевидец рассказал, что несколько месяцев подряд молодые люди ссорились. Из комнаты доносились крики и удары. Студентка хотела разорвать с парнем отношения, что, вероятно, и вывело юношу из себя.