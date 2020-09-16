Также об этом написал ТАСС со ссылкой на источник. Информацию о кончине радиостанции «Говорит Москва» подтвердил Стас Барецкий.

«Я подтверждаю [смерть Максима Марцинкевича]. Там мутная история, мы это сейчас выясняем», — сказал Барецкий.

Он добавил, что не верит в самоубийство Тесака. По его словам, Марцинкевич был волевым человеком, «вряд ли бы он сам на это пошел».

Baza также пишет, что Марцинкевич оставил предсмертную записку, содержимое которой неизвестно. Из челябинского СИЗО Тесака должны были отправить в Москву.

Марцинкевича в конце 2018 года признали виновным в разбое и хулиганстве и приговорили к десяти годам заключения. Тюремные сроки получили и его компаньоны.

Их признали виновными в том, что они нападали на людей в период с 2013 по 2014 год под предлогом борьбы с торговцами наркотиками. Тесак и его подельники избивали своих жертв, обливали краской и грабили.

Максим Марцинкевич родился 8 мая 1984 года в Москве. В свое время он был популярным видеоблогером и лидером движения «Реструкт». Ранее Тесак трижды получал сроки за разжигание ненависти или вражды по признакам национальности или религиозной принадлежности.