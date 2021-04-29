В ОНК назвали причины ухудшения здоровья Абызова. Это не ковид

Резкое ухудшение здоровья арестованного экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова связано с неврологическим заболеванием. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии Ольга Дружинина.

Она отметила, что в ближайшее время его посетит врач-невролог, который сможет поставить диагноз и назначить лечение. При отсутствии такого специалиста в больнице СИЗО могут привлечь независимого эксперта.

«Абызов пожаловался членам ОНК Москвы на плохое самочувствие: на данный момент температура у него нормальная, однако он чувствует слабость и ломоту в мышцах. Абызов сообщил об обострившемся неврологическом заболевании, которое уже давно проявилось у него в СИЗО», — рассказала Дружинина.

Общественница отметила, что арестованный экс-чиновник пока не видел своей медицинской карты. Сам Абызов считает, что ему нужна помощь специалистов. ОНК Москвы взяла ситуацию под личный контроль и направила сообщения в УФСИН России по Москве и в столичную прокуратуру.

Отдельно она отметила, что проведенные тесты на коронавирус не подтвердили у Абызова наличия заболевания.

«Роспотребнадзор не выявил коронавирусную инфекцию по результатам проведенных тестов», — пояснила Дружинина.

На этой неделе Михаил Абызов принял участие в очередном судебном заседании по видеосвязи. В помещение, где установлена камера, его принесли на носилках. По словам адвоката, который представлял его интересы, экс-чиновник находился в предобморочном состоянии после заражения коронавирусом.

Михаила Абызова обвинили в особо крупном мошенничестве и организации преступного сообщества. По версии следствия, Михаил Абызов вместе с сообщниками похитил и вывел за границу четыре миллиарда рублей. Деньги принадлежали «Сибирской энергетической компании» и компании «Региональные электрические сети».

В середине марта следователи обнаружили, что бывший министр через несколько фирм владеет двумя виллами в Италии общей стоимостью около двух миллиардов рублей.