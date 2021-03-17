Имущество в Италии нашли у обвиняемого в мошенничестве экс-министра Абызова

Обвиняемый в мошенничестве экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов оказался владельцем двух вилл в Италии общей стоимостью около двух миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Первая вилла «Иль Тезоро» зарегистрирована на итальянскую компанию Villa il Tesoro societa Agricola s.r.l., которой владеет фирма Andulil Enterprises Limited. Следователи выяснили, что конечным собственником последней компании является Абызов.

Сама вилла представляет собой большой комплекс с земельными участками, постройками, бассейном и сельскохозяйственными складами. Она расположена в 15 километрах от морского побережья. Ранее там располагался премиальный отель.

Следователи отметили, что на вилле ведется сельскохозяйственная деятельность, а значит, фактически обвиняемый в хищении крупной суммы денег Абызов вкладывался в развитие экономики государства Евросоюза.

О второй вилле известно немного, так как Абызов оформил право владения участком на своего сына.

Суд удовлетворил ходатайство следователей об аресте иностранного имущества экс-министра. Сотрудники СК направили запрос в компетентные органы Италии об обеспечении решения суда по обеим виллам.

По версии следствия, Михаил Абызов организовал преступную группу, через которую похитил и вывел за границу четыре миллиарда рублей. Деньги принадлежали «Сибирской энергетической компании» и компании «Региональные электрические сети».

С марта 2019 года экс-министр находится в следственном изоляторе. Как напомнила «Газета.ru», Абызова обвинили в создании преступного сообщества, мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе, незаконном участии в предпринимательской деятельности. В конце декабря 2020 года суд продлил его арест до 25 марта.