«Она пожгла мне руку спичкой». Пострадавший мальчик рассказал о наказании от воспитательницы в Новосибирске
«Я хотел ударить ее кулаками за то, что она пожгла мне руку спичкой. Посадила на меня огонь. Она меня ударила по голове за то, что плохо себя вел, не слушался», — рассказал маме Светлане Силовой пятилетний Степан.
Его брат Илья тоже заявил, что сотрудница центра развития «Чеширский кот» Надежда Дмитриенко издевалась над детьми. Мальчик утверждает, что она тушила о его коленку спичку.
Силова получила справку из детского травмпункта, где говорится о термическом ожоге второй степени на правой кисти у Степана. Также жительница Новосибирска обратилась к психотерапевту, чтобы проверить, не придумал ли ее ребенок всю эту историю. Специалист пришел к выводу, что мальчик не склонен к фантазированию.
По словам мамы, случай произошел еще 15 сентября. Степан позже рассказал ей об этом. Он утверждает, что якобы воспитательница прижгла ему горящей спичкой руку. Причем сделала она это в помещении, где не было других детей. После этого она якобы требовала от детсадовцев никому об этом не рассказывать.
Сама Дмитриенко обвинения в свой адрес отрицает. На ее стороне и директор центра Анастасия Дубовикова. Она считает, что мать двойняшек оговорила ее сотрудницу. Новосибирский СК уже возбудил уголовное дело. «В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — уточнили в СК.