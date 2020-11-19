«Она пожгла мне руку спичкой». Пострадавший мальчик рассказал о наказании от воспитательницы в Новосибирске

В Новосибирске выясняют подробности истории с воспитательницей из центра развития, которая якобы тушила об детей спички. Пока женщина все отрицает, мама двух мальчиков попросила их вспомнить о случившемся.

«Я хотел ударить ее кулаками за то, что она пожгла мне руку спичкой. Посадила на меня огонь. Она меня ударила по голове за то, что плохо себя вел, не слушался», — рассказал маме Светлане Силовой пятилетний Степан.

Его брат Илья тоже заявил, что сотрудница центра развития «Чеширский кот» Надежда Дмитриенко издевалась над детьми. Мальчик утверждает, что она тушила о его коленку спичку.

Силова получила справку из детского травмпункта, где говорится о термическом ожоге второй степени на правой кисти у Степана. Также жительница Новосибирска обратилась к психотерапевту, чтобы проверить, не придумал ли ее ребенок всю эту историю. Специалист пришел к выводу, что мальчик не склонен к фантазированию.

По словам мамы, случай произошел еще 15 сентября. Степан позже рассказал ей об этом. Он утверждает, что якобы воспитательница прижгла ему горящей спичкой руку. Причем сделала она это в помещении, где не было других детей. После этого она якобы требовала от детсадовцев никому об этом не рассказывать.

Сама Дмитриенко обвинения в свой адрес отрицает. На ее стороне и директор центра Анастасия Дубовикова. Она считает, что мать двойняшек оговорила ее сотрудницу. Новосибирский СК уже возбудил уголовное дело. «В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — уточнили в СК.