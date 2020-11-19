Языковой центр Новосибирска проверят после сообщений о тушении спичек об детей

Следователи начали проверку после появившейся в СМИ информации об издевательствах воспитательницы детского языкового центра в Новосибирске над детьми. Якобы женщина тушила об их руки спички.

В управлении СК РФ по Новосибирской области уточнили, что мама сыновей-двойняшек обвинила воспитательницу в издевательствах над своих детьми. Якобы сотрудница детского центра не только тушила спички об руки пятилетних мальчиков, но и запугивала их.

Ранее об этом писал портал ngs.ru. Также в СМИ говорилось, что воспитательница била детей якобы за плохое поведение. Сама женщина заявила, что ее оболгали. Директор центра считает обвинения в адрес своей сотрудницы клеветой.

В Следственном комитете подчеркнули, что выясняют все обстоятельства произошедшего. После проведения проверки следователи примут процессуальное решение.

Расследование еще одного громкого дела о жестоком обращении с детьми продолжается в Новосибирске. Там медсестра туберкулезного диспансера таскала маленькую девочку за волосы. После появившегося видео этого момента в учреждении начались проверки. Стало известно еще о нескольких похожих случаях. Руководство диспансера заподозрили в халатности.