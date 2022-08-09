«Он не ведал, что творил». Пермскому стрелку Бекмансурову продлили арест на 3 месяца

Тимуру Бекмансурову до 27 октября продлили арест по делу о стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), в которой погибли шесть человек. Потерпевший по делу Александр Суслонов рассказал «360» о травме бедра и отношении к подсудимому.

Стрельба

Трагедия произошла утром 20 сентября 2021 года. Студент родом из удмуртского города Глазов принес на территорию кампуса оружие и открыл огонь. Погибли шесть человек, более 40 получили травмы. Кроме того, следователи завели уголовное дело о повреждении имущества вуза и припаркованных автомобилей. Сам 19-летний стрелок попал в реанимацию.

Суд избрал ему меру пресечения в октябре 2021 года, в последний раз срок заключения продлили до 20 августа 2022 года. Гособвинитель с учетом объема материалов дела, 105 томов, и количества задействованных лиц ходатайствовал о продлении ареста еще на полгода.

Заседание Пермского краевого суда прошло 9 августа в открытом режиме. Тимур Бекмансуров заявил, что из-за инвалидности ему трудно вставать с места, и попросил разрешения отвечать на вопросы сидя. Судья согласился.

Тот факт, что Бекмансуров имеет место регистрации, жительства и инвалидность на отсутствие возможности скрыться, совершить новое преступление не указывает. Поэтому не нахожу повода для отмены или изменения меры пресечения на более мягкую Сергей Коробейников судья.

Суд постановил оставить без изменения меру пресечения в отношении Тимура Бекмансурова, продлить срок содержания на три месяца со дня его поступления в суд, то есть до 27 октября 2022 года.

Потерпевший

Из нескольких десятков потерпевших на заседание пришел только специалист по связям с общественностью отдела протокола ПГНИУ Александр Суслонов. Он попал под пулю совершенно случайно, потому что обычно бывал в это время на рабочем месте, а 20 сентября из-за срочных дел вышел на улицу. Момент выстрела он не запомнил.

Вышел с рабочего места, но не дошел. Многие до сих пор не верят, что я живой Александр Суслонов потерпевший.

Пуля попала в бедро с левой стороны. Первую операцию сделали в Перми, вторую — в Москве. Левая нога все еще не сгибается так же хорошо, как правая. На работу Александр Суслонов вернулся только 20 марта.

Источник фото: телеканал «360»

Он не решил, подавать ли гражданский иск. До конца неизвестно, насколько затянется полная реабилитация, это покажет время. Александр Суслонов признался, что хотя работал в университете, лично Тимура Бекмансурова не знал. Несмотря на произошедшее, он испытывает к стрелку смешанные чувства.

«Сложно сказать, что я чувствую. Отчасти, может быть, жалость. Мне кажется, он не ведал, что творил», — сказал потерпевший.