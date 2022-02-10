Еще одно уголовное дело завели после стрельбы в Пермском университете

После стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете завели еще одно уголовное дело — о повреждении имущества вуза и припаркованных автомобилей. Об этом сообщила судья Дзержинского районного суда Перми в четверг, 10 февраля.

Сегодня решается вопрос о продлении ареста Тимуру Бекмансурову, обвиняемому в убийстве шести человек во время стрельбы в Пермском университете 20 сентября 2021 года. Следователь попросил оставить Бекмансурова в СИЗО до 20 мая, сообщило РИА «Новости».

«Также было возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения им (Бекмансуровым — прим. ред.) при стрельбе из ружья картечью двух автомобилей <…> и имущества университета», — отметила судья на заседании суда

Утром 20 сентября 2021 года, по данным следствия, студент ПГНИУ открыл стрельбу в здании университета. В результате шесть человек погибли, ранены были более 40. При задержании стрелок открыл огонь по полицейскому и был ранен в ответ, в результате чего врачи ампутировали ему левую ногу, сообщали «Известия».

За массовое убийство, покушение на убийство и посягательство на жизнь полицейского Бекмансурову грозит пожизненное заключение.

Позже появилось видео, показывающее, что Бекмансуров начал стрельбу еще на улице, когда направлялся в вуз. Он выстрелил из ружья по машине, которая проезжала мимо, этот момент зафиксировала камера видеорегистратора.