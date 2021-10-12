СМИ раскрыли состояние пермского стрелка

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском вузе, остается в отделении реанимации. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости».

Состояние пермского стрелка 11 октября оценивалось как средней степени тяжести, и врачи отмечали улучшения.

«Нападавший пока находится в реанимации, его не перевели в обычную палату», — рассказал источник.

Всех пострадавших в результате атаки Тимура Бекмансурова, совершенной в ПГНИУ, выписали из пермских больниц. В столичных клиниках еще оставались пострадавшие. В Перми же остается на лечении только сам нападавший.

Нападение в пермском вузе произошло 20 сентября. 19-летний студент Тимур Бекмансуров пронес на территорию учебного заведения оружие, после чего открыл огонь по студентам и преподавателям. В результате нападения погибли шесть человек, более сорока пострадали.