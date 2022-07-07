«Он ее обожествлял». Подруга рассказала о романе блогера и убитой в Балашихе девушки

Блогер Вячеслав П., девушку которого нашли убитой в Балашихе, обожествлял ее и хотел быть с ней. Так их отношения охарактеризовала знакомая мужчины. В беседе с «360» она рассказала, что пара расставалась и сходилась вновь, блогер публиковал видео об их жизни. По этим записям женщина и сделала такой вывод.

«Знаю [об их отношениях] только через видео, которые он выкладывал. Они встречались, потом расставались, потом опять сходились. По видео сложилось впечатление, что если она от него уйдет, то он ее просто так не оставит. Что было на самом деле, я не знаю», — поделилась собеседница «360».

По ее словам, с девушкой они не были знакомы лично, она знала только Вячеслава П.

«Мы близко не дружили. Только с днем рождения он поздравлял и три года назад в компании общей были несколько раз», — пояснила она.

Женщина добавила, что никогда не думала о том, что блогер может совершить какие-то противоправные действия в отношении своей возлюбленной.

«Если только в порыве ревности. И то, до этого [убийства девушки] я об этом не думала. Но было очень странно, что он ее обожествлял и радикально был настроен быть с ней, чего бы ему это ни стоило. Повторюсь, что это только мои размышления, <…> я могу ошибаться. Ко мне он обращался всегда по-доброму», — заключила собеседница «360».

Тело девушки с колото-резаными ранениями нашли 5 июля в квартире в Балашихе. По факту случившегося возбудили дело об убийстве. По данным Telegram-каналов Shot и «112», правоохранители разыскивают приятеля погибшей — блогера Вячеслава П. Известно, что он общался со Стасом Барецким. Шоумен заявил «360», что он был нормальным товарищем.