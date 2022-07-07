Блогера Сергея П., приятеля шоумена Стаса Барецкого, по данным СМИ, подозревают в убийстве 18-летней студентки. Барецкий в беседе с «360» рассказал, что его знакомый был адекватным человеком. В подробности его личной жизни он не стал вдаваться, заметив только, что «свечку не держал».

«Нормальный товарищ, давно его знаю. <…> Я так скажу, что в этой жизни я уже ничему не удивляюсь. Все может быть. А так, он вполне себе адекватный. Мы с ним много видео снимали, работали, вместе выпивали. То есть вполне себе», — сказал он.

Барецкий добавил, что при необходимости поможет блогеру с адвокатом.

По данным Telegram-канала Shot, тело 18-летней подруги блогера нашли в Балашихе. На ее теле, по словам источника Shot, было 15 ножевых ранений. Блогер был гораздо старше сожительницы — ему 42 года. Мать девушки сообщила каналу, что дочь познакомилась с блогером в Санкт-Петербурге в 2021 году. Он был безработным, но, вероятно, хотел раскрутиться в блогосфере, устраивал странные пранки, просил подругу заявить на него в полицию. Так, видимо, мужчина хотел прославиться как скандальная персона и участвовать в телешоу.

По информации Shot, после очередной ссоры блогер выложил в Сеть интимные видео подруги. Но в итоге они все равно помирились.

Telegram-канал «112» сообщил, что последний раз блогер попал на камеры видеонаблюдения 2 июля. Тогда он вместе с подругой зашел в подъезд дома, а через 10 минут вышел на улицу уже один. Тело убитой нашла мать через три дня. Мужчину сейчас разыскивает полиция.

В региональном ГСУ СК РФ сообщили, что возбудили дело по факту убийства 18-летней девушки. По данным следствия, 5 июля тело потерпевшей с колото-резаными ранениями обнаружила родственница, которая пришла в квартиру, потому что девушка долго не выходила на связь.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетические и биологические экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и местонахождение человека, причастного к совершению преступления.