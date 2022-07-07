«Была не такая, как все». Знакомые убитой в Балашихе девушки рассказали о ее жизни

Найденная в Балашихе погибшая девушка оказалась студенткой-заочницей. Ее знакомые рассказали «360», что она работала официанткой и состояла в отношениях с блогером. Но о своей личной жизни она не особо распространялась.

«Человеком она была неоднозначным, но хорошим и интересным. К сожалению, она была довольно-таки скрытной, либо я был ей не очень близок, но я мало чего о ней знаю», — поделился одноклассник девушки.

По его словам, погибшая училась заочно на психолога. Говоря о том, что она была неоднозначной, собеседник пояснил, что ее иногда было сложно понять, «она была не такая, как все».

Приятель девушки из Санкт-Петербурга уточнил, что она работала в основном официанткой, но часто меняла место работы.

Собеседник не исключил, что в последнее время девушка могла и не работать, потому что она переехала в Москву, и он не знал точно, как она устраивала свою жизнь. Про ее отношения с блогером мужчина не смог рассказать подробно.

«Я знал, что она с ним встречалась и вроде все хорошо было, о подробностях я не узнавал, в личную жизнь не лез, так сказать», — заключил он.

Тело девушки нашли в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве, сообщила официальный представитель ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий. По данным следствия, на теле потерпевшей выявили колото-резаные ранения. В рамках следствия проведут судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую и биологическую экспертизы.

По данным Telegram-каналов Shot и «112», девушка в 2021 году познакомилась с блогером Вячеславом П. Ему 42 года. Известно, что он сотрудничал со Станиславом Барецким. Шоумен в комментарии «360» заявил, что он был нормальным и адекватным.