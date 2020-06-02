Омбудсмен попросил провести тщательное расследование дела о гибели жителя Екатеринбурга

В деле жителя Екатеринбурга, которого застрелили при задержании, когда тот украл рулон обоев, нужно разбираться тщательно, а правоохранительным органам — не молчать. Такое мнение высказала «360» уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Нужно очень тщательное следствие. Нашлись люди, которые бы хотели стать адвокатами этого дела, я готова быть посредником. Конечно, мы не все знаем», — поделилась омбудсмен.

По ее мнению, многие ведомства молчат о происходящем, а лучше бы — рассказать в подробностях, как так вышло.

«Для Екатеринбурга это очень горький случай. Объединились все, потому что объявлен обществу обет молчания — никто ничего не комментирует. Но молчанием нельзя отвечать. Чувство человеческого достоинства мы все-таки ценим значительно выше, чем те, кто сделал выстрелы, но почему-то не сообщил — почему, как?», — возмутилась Мерзлякова.

Но в Росгвардии уже отреагировали на это. Официальный представитель ведомства Валерия Грибакин заявил, что сначала нужно было объективно разобраться в ситуации, а потом уже делать заявления.

Он подчеркнул, что молодой человек не просто украл рулон обоев, а еще и угрожал персоналу магазина ножом, а при задержании брызнул газовым баллончиком в лицо оперативнику. Грибакин попросил СМИ и общественность не делать поспешных выводов и дождаться результатов проверки.

Инцидент произошел в Екатеринбурге 31 мая. 27-летний мужчина украл из магазина обои и сбежал. Позже в его квартиру пришли бойцы СОБР. По данным Росгвардии, он встретил их с предметом в руках, похожим на автомат, и стал угрожать. «Было принято решение на открытие огня», — заявили в ведомстве.

Следственный комитет тоже прокомментировал инцидент. Ведомство организовало доследственную проверку.