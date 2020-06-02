СОБР штурмовал уральца за кражу обоев и убил его. Отец погибшего уверен в невиновности сына

31 мая в Сети появилась информация о том, что вооруженный молодой человек украл из местного магазина несколько рулонов обоев и заперся в квартире неподалеку. На место вызвали отряд Росгвардии, в результате задержания подозреваемого застрелили. Отец погибшего был свидетелем происходившего и уверен, что сына убили ни за что.

Вечером 31 мая в полицию Екатеринбурга поступил звонок от сотрудницы магазина «Лео», она сообщила, что на магазин напал молодой человек и украл четыре рулона обоев на восемь тысяч рублей. Подозреваемым оказался 27-летний Владимир Таушанков. По одной из версий, он якобы напал на кассира в магазине, перед тем как скрыться.

К его квартире прибыл наряд СОБРа (Специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии). Отец Владимира также приехал на место, сын пустил его в квартиру. Позже жилище было решено штурмовать. Молодой человек погиб при задержании — он оказал сопротивление и якобы был вооружен.

Версия силовиков

Издание Znak со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что во время преследования между мужчиной и двумя очевидцами, решившими его остановить, якобы завязалась драка. Тогда подозреваемый достал нож и начал угрожать преследователям, после чего скрылся в подъезде.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда мужчина заходил в дом. Ни оружия, ни обоев на записи не видно. Как позже рассказала мать убитого, обои то ли выхватили у него еще у магазина, то ли он оставил их у торца дома.

Очевидцы рассказали изданию Е1, что видели погоню. «За ним гнались двое в штатском, то есть, видимо, не полиция. В руках у одного из них было что-то вроде ледоруба (по версии другого очевидца, совковая лопата — прим. ред.)», — сказал очевидец.

Спустя больше суток с момента штурма квартиры и убийства подозреваемого полиция прокомментировала ситуацию. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что в ситуации начали разбираться, из-за этого долго не могли выступить с заявлением.

«Необходимо понимать, что до прибытия спецназа Росгвардии к месту, где закрылся в квартире гражданин, который, кстати, ранее судим за незаконный оборот наркотиков, совершил не какое-то мелкое преступление, мол, украл всего несколько рулонов обоев, а тяжкое — разбойное нападение, в ходе которого угрожал ножом персоналу», — рассказал он.

Отец Владимира отрицает, что у сына были судимости. Мать также сказала, что ни приводов, ни судимостей у Владимира не было. «Информация о судимости за наркотики — это провокация полная, это неправда», — сказала женщина.

Кроме того, в Росгвардии сообщили, что молодой человек оказывал сопротивление отряду СОБРа, — «выбежал с ножом и применил баллончик с жидкостью, чем нанес травмы пытавшемуся его задержать оперативнику, которому впоследствии потребовалась медицинская помощь».

Штурм квартиры начался после того, как отец молодого человека пробыл в квартире больше часа. Силовики сочли, что его долгое нахождение с сыном наедине «могло свидетельствовать о возможном еще одном преступлении».

Когда несколько оперативников ворвались в квартиру, Владимир якобы угрожал им и держал в руках предмет, «похожий на автоматическое оружие». Тогда силовики выстрелили: «В результате сложившейся обстановки, воспринимая его действия как реально опасную ситуацию, решили открыть огонь».

Позже, когда уже началось следствие, в квартире нашли сумку с ножами и арбалетом, добавил Грибакин.

Версия семьи погибшего

Отец погибшего Владимира Таушанкова уверен, что сын был невиновен. В квартире молодой человек рассказал отцу, что обои, которые он якобы украл, он оплатил, после чего за ним погнались «бандиты» — это и были преследователи-очевидцы.

«Он закрылся, боялся. Был в стрессовом состоянии... Они сразу стали ломать [дверь]. Когда он увидел, что стали врываться, [он] — видимо, с баллончиком был — нажал. И они стрелять начали сразу, убили его», — рассказал отец.

Мать тоже приезжала к квартире сына, просила его открыть дверь, слышала, как Владимир говорит с отцом. «Не было никакой агрессии, шума, того, что бы предвещало опасность», — сказала она.

Позже женщина поехала за ключами, чтобы открыть квартиру сына, но по возвращении СОБР уже начал штурм.

«Написали, что был набор ножей кухонных — так он в любой квартире есть. Арбалет я никогда не видела. Винтовка у него была, чтобы играть в пейнтбол. Так она давно у него, несколько лет. Я об этом сказала им, когда у двери стояла. Они посчитали, что он чуть ли не готовил теракт», — рассказала мать Владимира.

По словам отца, когда начали ломать дверь, молодой человек к оружию не притрагивался, в руках у него был только баллончик.

«Он не стрелял. Из баллончика брызнул только. Но как? Если к тебе врываются. Состояние сам знаешь какое паршивое. Это самозащита! Показывают же везде, как милиция избивает», — сказал мужчина.

Отец погибшего рассказал, что отряд СОБРа состоял более чем из 20 человек. Мужчина уверен, что все могло обойтись без жертв, почему сотрудники Росгвардии просто не «скрутили» сына, он понять не может.

Молодой человек никогда не был агрессивным, о нем хорошо отзывались и в школе, и в университете, был хорошим и заботливым сыном. Отец уверен, что красть обои сын бы не стал — у него были деньги, была работа и квартира. Так же считает и мать.

Она также отметила, что Владимир был достаточно скрытным и замкнутым, даже равнодушным, но зла никому не желал.

В Следственном комитете сообщили, что по этому делу началась проверка. К ситуации подключилась и уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член Совета по правам человека при президенте РФ Татьяна Мерзлякова. Она просила следственные органы пристально разобраться в этом деле.