Житель Екатеринбурга погиб во время задержания после кражи обоев. Омбудсмен обратился в СК

В ведомство пожаловалась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Я обратилась в Следственный комитет, потому что я вижу резонансную реакцию в обществе. И меня беспокоит, что ответов на вопросы, поставленные информационными агентствами и в соцсетях, вообще не прозвучало от наших силовых структур», — заявила РИА «Новости» Мерзлякова.

Подозреваемого задержали в ночь с 31 мая на 1 июня, но пока МВД и другие представители ведомств комментариев не дали.

По информации местного издания E1.ru, 27-летний мужчина не заплатил за четыре рулона обоев и убежал от продавцов. Видео погони попало в сеть. Его отец заявил, что кражи и вовсе не было. Мужчина заплатил за товар, но повздорил с охранником.

Поздно ночью к нему в дверь постучались бойцы СОБР. По некоторым данным, мужчина распылил перцовый баллончик в одного из сотрудников и был вооружен. Как сообщило издание Е1.ru со ссылкой на свои источники, он бросился на людей в форме с оружием, поэтому бойцам пришлось открыть огонь, и мужчина погиб.

Подробности происшествия выясняют в правоохранительных органах.