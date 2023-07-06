Эксклюзив 06 июля 2023, 13:20 Олега Митволя перевели под домашний арест Апелляционный суд изменил Олегу Митволю меру пресечения и отправил под домашний арест РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске отменил решение Красноярского краевого суда и отправил бывшего замруководителя Росприроднадзора Олега Митволя под домашний арест. Его адвокат сообщил об этом «360».

Вердикт Красноярского краевого суда признали незаконным и необоснованным. Апелляционный суд согласился с доводами о том, что он противоречит внесенным в Уголовно-процессуальный кодекс России изменениям, и 5 июля отменил продление срока содержания под стражей.

Реклама

«Апелляционным судом принято новое решение об изменении в отношении Олега Митволя меры пресечения на домашний арест», — сообщил правозащитник.

В начале июня Центральный райсуд Красноярска арестовал Митволя на месяц и 17 дней, до 24 июля 2022 года. Адвокаты попытались обжаловать решение, но Красноярский краевой суд оставил его в силе.

Олег Митволь в разное время занимал должности замруководителя Росприроднадзора и префекта Северного административного округа Москвы. Его арестовали по делу о хищении средств, выделенных на строительство метрополитена в Красноярске.