06 июля 2023, 13:20
Олега Митволя перевели под домашний арест
Апелляционный суд изменил Олегу Митволю меру пресечения и отправил под домашний арест
Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске отменил решение Красноярского краевого суда и отправил бывшего замруководителя Росприроднадзора Олега Митволя под домашний арест. Его адвокат сообщил об этом «360».
Вердикт Красноярского краевого суда признали незаконным и необоснованным. Апелляционный суд согласился с доводами о том, что он противоречит внесенным в Уголовно-процессуальный кодекс России изменениям, и 5 июля отменил продление срока содержания под стражей.
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«Апелляционным судом принято новое решение об изменении в отношении Олега Митволя меры пресечения на домашний арест», — сообщил правозащитник.
В начале июня Центральный райсуд Красноярска арестовал Митволя на месяц и 17 дней, до 24 июля 2022 года. Адвокаты попытались обжаловать решение, но Красноярский краевой суд оставил его в силе.
Олег Митволь в разное время занимал должности замруководителя Росприроднадзора и префекта Северного административного округа Москвы. Его арестовали по делу о хищении средств, выделенных на строительство метрополитена в Красноярске.
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