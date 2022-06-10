Суд отправил Митволя под арест

Суд избрал меру пресечения в отношении бывшего замруководителя Росприроднадзора и экс-префекта САО Москвы Олега Митволя. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили ТАСС в Центральном районном суде Красноярска.

Суд заключил Митволя под арест на один месяц и 17 дней, до 24 июля 2022 года.

Митволя подозревают в хищении более 900 миллионов рублей. За это преступление предусмотрена уголовная статья «Мошенничество в особо крупном размере».

Источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что Митволю инкриминируют хищение средств, выделенных на строительство красноярского метро.

О задержании Митволя стало известно утром в пятницу. СМИ писали, что его задержали в аэропорту Внуково, откуда он якобы пытался вылететь в Дубай.

Олег Митволь занимает пост председателя совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий». В 2019 году организация выиграла конкурс на корректировку проектной документации первой линии метро в Красноярске. С 2004 по 2009 год Митволь занимал пост заместителя главы Росприроднадзора, а с июля 2009 по октябрь 2010 года являлся префектом Северного административного округа Москвы.