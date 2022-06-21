Суд в Красноярске оставил Олега Митволя под стражей

Красноярский краевой суд оставил в силе арест экс-замглавы Росприроднадзора и бывшего префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя, сообщили «Известия».

«Оставить постановление Центрального районного суда Красноярска без изменения, апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения», — сообщили в суде.

Бывшего чиновника подозревают в мошенничестве в хищении более 900 миллионов рублей, выделенных на строительство метро. Он проходит по делу как председатель совета директоров компании «Красноярский ТИСИЗ». Возбуждено дело за мошенничество в особо крупном размере. Сотрудники ФСБ задержали его во Внуково при попытке улететь в Турцию.

Суд избрал меру пресечения 10 июня. Олега Митволя арестовали на один месяц и 17 дней, до 24 июля 2022 года. Адвокаты намеревались обжаловать это решение. Олег Митволь известен громкими скандалами в природоохранной сфере и шоу-бизнесе. Он запомнился борьбой с Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом, проектом «Дом-2» и строительством бани для Аллы Пугачевой.