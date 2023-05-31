Криминал 31 мая 2023, 11:27 Охранявших «Азовсталь» боевиков отправили в колонию строгого режима СКР: суд Донецка приговорил участников полка «Азов» Высоцкого и Педака к 25 годам колонии Пресс-служба Следственного комитета

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После года в плену участники националистического полка «Азов»* Евгений Высоцкий и Александр Педак предстали перед судом в Донецке. Их приговорили к 25 годам тюрьмы за жестокое обращение с мирными жителями и убийство, сообщил Следственный комитет России.

Инструктор по вождению Евгений Высоцкий с позывным Ривер и номер обслуги зенитно-ракетного дивизиона Александр Педак с позывным Санык попали в плен 18 мая 2022 года в Мариуполе и сознались в преступлениях.

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Мужчины служили в войсковой части 3057 Национальной гвардии Украины, в состав которой вошел полк «Азов»*. С 13 на 14 марта 2022 года они охраняли периметр занятого Вооруженными силами металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Их пост оборудовали в квартире, окна которой выходили на проспект Мира. Заметив двух мужчин в гражданской одежде, которые шли в сторону их дома, боевики открыли огонь. Оба жителя погибли.

На допросах Ривер и Санык заявили, что сделали это, чтобы запугать жителей Мариуполя. Их обвинили в жестоком обращении с гражданским населением и убийстве с особой жестокостью. Суд в Донецке приговорил Евгения Высоцкого и Александра Педака к 25 годам заключения в колонии строгого режима.

Их сослуживца Алексея Кыркалова с позывным Фриц отправили в тюрьму пожизненно. Суд признал его виновным в убийстве военнослужащего.

* Националистический полк «Азов» запрещен в России.