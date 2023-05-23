Криминал 23 мая 2023, 10:34 Националисту «Азова» с позывным Фриц дали пожизненное за убийство российского военного СК: суд дал пожизненный срок националисту полка «Азов» за убийство российского военного

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Националист запрещенного в РФ полка «Азов»*, расстрелявший захваченного в плен российского военного, получил пожизненное лишение свободы. Приговор вынес Верховный суд ДНР, сообщили в пресс-службе СК России.

Боевика «Азова»* зовут Алексей Кыркалов. Во время службы в националистском формировании он имел позывной Фриц. Суд признал его виновным в применении в вооруженном конфликте запрещенных методов и убийстве.

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По данным ведомства, 12 апреля прошлого года украинские военные захватили в плен двух российских военнослужащих в Мариуполе. Затем их переместили на контрольный пункт «Ацтек». Там их держали в подвале в наручниках и с завязанными глазами. В середине того же месяца Кыркалов прибыл на этот пункт, там он вывел одного из пленных на улицу и не менее трех раз выстрелил ему в затылок из пистолета.

Свою вину в убийстве Фриц отрицал. Но собранные доказательства, свидетельские показания, результаты экспертиз и другие доказательства по делу подтвердили виновность Кыркалова.

Пожизненный срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.