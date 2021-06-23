Оговоренному многодетному инвалиду из Уфы дали реальный срок

В Уфе на пять лет посадили многодетного инвалида, которого оговорили родные дочери. Признание в ложном доносе не помогло мужчине избежать тюрьмы.

Рашида Гарифуллина в прошлом году дочери обвинили в изнасиловании после того, как он избил жену и одну из дочерей. Он это сделал после того, как узнал, что его дочь встречается с парнем из неблагополучной семьи.

Женщина с дочерью написала заявление и сообщила, что Рашид изнасиловал двух дочерей, одна из которых пятнадцатилетняя девственница. Однако позже супруга попыталась забрать заявление, заявив, что они его оговорили, а признания мужчины были «выбиты» под давлением.

После объявления приговора мужчина заявил, что это несправедливо и будет подавать апелляцию.

Адвокат мужчины Газинур Кагарманова отметила, что если бы он совершил преступление, то приговор в пять лет лишения свободы был бы мягким. Но не в этом случае. По ее словам, следствием было доказано, что дочери действительно оговорили отца за его жестокие методы воспитания. Все экспертизы были в пользу мужчины, а доказательств вины не удалось найти.

«Я думаю, что ни один суд не может вынести оправдательный приговор, потому что это для них будет означать брак в работе. Сейчас суды практически никого не оправдывают. Суды считают, что если человек привлечен к уголовной ответственности, то этот человек обязательно должен быть осужден. Но жизненные ситуации бывают разные», — сказала адвокат Рашида Гарифуллина.

Газинур Кагарманова также сообщила, что во время нахождения в СИЗО Рашида Гарифуллина на 10 дней сажали в карцер. Якобы у него нашли бутылку с водой и мылом. Находку посчитали заготовкой для создания спиртного напитка. При этом, как говорит адвокат, мужчина верующий мусульманин и не имеет вредных привычек.

«Я думаю, что его хотели с помощью карцера сломать», — добавила она.