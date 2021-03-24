Дочь, оговорившая отца в изнасиловании, хотела с ним обняться после суда. Но в итоге подралась с приставом

В Уфе после судебного заседания дочь, оговорившая в изнасиловании отца, пыталась с ним обняться, но приставы ее жестко одернули и оттолкнули от мужчины. Девушка в слезах пыталась объяснить, что она имела право на объятие. Но в результате ее отправили подписывать протокол.

В распоряжение «360» попали кадры, на которых видно, что в какой-то момент, когда Рашида Гарифуллина вели из зала суда, дочка резко подбежала к нему и обняла. Сотрудники правоохранительных органов, сопровождающие обвиняемого, резко оттолкнули девушку. Она кричала, что имеет права на такие действия. Но пристав продолжал отталкивать ее. В конфликт вмешалась ее мать. Она попросила мужчину не вести себя так.

В итоге девушку повели подписывать протокол. Но ситуация все равно была накаленной.

«Хотят протокол составить за то, что дочь хотела обнять отца», — рассказала женщина, сопровождающая семью Гарифуллиных.

Девушка эмоционально себя вела и от обиды отстранилась от матери. Она игнорировала ее просьбы остановиться и не идти с сотрудниками. Мать кричала: «Не давай ничего без адвоката!». Но дочка только злилась.

«Меня не пускают, оставьте меня в покое!» — прокричала она.

В среду отец Рашид Гарифуллин выступил с последним словом. Он оказался в СИЗО после ложного обвинения дочери в изнасиловании. Они сразу же признались, что сделали это специально после ссоры с ним. Но это делу никак не помогло. Сегодня обвиняемый сообщил журналистам, что простил детей. Мужчина признался, что скучает по ним и по жене.