Одного из подозреваемых в нападении на вдову Градского задержали

Полиция задержала одного из подозреваемых в разбойном нападении на Марину Коташенко — вдову Александра Градского. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками полиции задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения, совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа. Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения», — сказала Волка. Ее процитировало РИА «Новости».

Мужчина — выходец из Таджикистана, с 2011 года живет в Москве. Как сообщил источник агентства, он находился в федеральном розыске, поскольку прятался от следствия. Розыск остальных участников преступления продолжается.

Марина Коташенко сообщила, что ее ограбили 16 января. Она рассказала, что неизвестные подстроили ДТП на дороге в Наро-Фоминске. Когда вдова Градского остановила свою машину, к ней подсели трое мужчин. Они стали угрожать женщине оружием и заставили поехать к ней домой. Там, по словам Коташенко, они забрали у нее 100 миллионов наличными, деньги хранились под кроватью на втором этаже.