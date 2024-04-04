Криминал 04 апреля 2024, 08:50 Одного из фигурантов дела о взрывчатке в иконах арестовали РИА «Новости»: фигуранту дела о взрывчатке в иконах предъявили обвинение Пресс-служба ФСБ

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Россиянину с двойным гражданством Дмитрию Гратию предъявили обвинение по делу о ввозе взрывчатки в православных иконах. Суд арестовал его на два месяца, сообщило РИА «Новости».

В базе Псковского областного суда появилась информация об апелляции Дмитрия Гратия на арест в рамках уголовного дела по статье 226.1 УК России «Незаконное перемещение через таможенную границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору». В феврале мужчину с двойным гражданством заключили под стражу сначала на 10 суток, затем, после предъявления обвинения, на два месяца.

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В постановлении суда фигурировал еще один иностранец, чье имя не указали. Второе гражданство Дмитрия Гратия закрыли звездочками. По информации агентства, он имел паспорт Молдавии.

Православные иконы с гексогеном привезли в Россию с Украины через страны Евросоюза. Взрывчатого вещества хватило бы на уничтожение пятиэтажки.