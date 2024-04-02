Происшествия 02 апреля 2024, 09:28 Спрятанной в иконах с Украины взрывчатки хватило бы на подрыв пятиэтажки в РФ ФСБ: во ввозимых с Украины иконах был запас гексогена на подрыв пятиэтажки Пресс-служба ФСБ

Читать 360tv в

Взрывчатого вещества гексогена, найденного в православных иконах, которые попытались ввезти в Россию с Украины через страны Евросоюза, хватило бы на подрыв пятиэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

«Во вложениях икон обнаружено пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности — гексоген. <…> Массы изъятого взрывчатого вещества достаточно для подрыва пятиэтажного жилого дома», — привело ведомство слова начальника отдела ЭКЦ МВД России по Псковской области Дмитрия Белоцерковского.

Он добавил, что мощность гексогена в полтора раза превышает мощность тротила.

Белоцерковский сообщил также, что в иконах нашли диверсионные взрыватели с комплектами замедлителей, которые спецподразделения вооруженных сил используют для совершения диверсий.

В Россию с Украины через страны Евросоюза попытались ввезти 27 самодельных бомб. Груз, проследовавший уже через шесть стран, остановили сотрудники ФСБ и таможни.