Происшествия 02 апреля 2024, 08:40 Почти 30 спрятанных в иконах бомб попытались ввезти в Россию с Украины через ЕС ФСБ помешала ввозу в Россию 28 самодельных бомб с Украины через ЕС РИА «Новости»

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В Россию с Украины через страны Евросоюза попытались доставить 27 самодельных бомб, спрятанных в православные иконы. Федеральная служба безопасности и таможенники пресекли их ввоз, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с ФТС России перекрыт трансграничный контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины транзитом через страны Европейского союза», — отметили в заявлении.

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Груз следовал через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Помимо самодельной взрывчатки, в нем были 70 килограммов самодельного «пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности», более 90 электродетонаторов и части выстрела к РПГ-7.

Уголовное дело о незаконном ввозе взрывчатки через российскую границу расследуют следователи управления ФСБ по Псковской области. Одного из причастных к преступлению задержали. Всех организаторов и соучастников объявят в розыск.

Ранее стало известно о задержании в Белоруссии жителей, создававших схроны со взрывчаткой по указанию украинских спецслужб.