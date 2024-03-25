25 марта 2024, 20:23
Стало известно о хобби одного из обвиняемых в теракте в Crocus City Hall
Daily Storm: террорист Мирзоев занимался ММА в Новосибирске
Один из фигурантов дела о теракте в Crocus City Hall Далерджон Мирзоев занимался борьбой в Новосибирске. Об этом рассказал его сосед, посещавший с ним один спортзал, сообщил Telegram-канал Daily Storm.
«Он жил со мной в одном микрорайоне, Затулинском жилом массиве. Ходил тоже в спортивный клуб „Зевс“ на ММА», — отметил он.
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По словам новосибирца, лично Мирзоева он не знал.
Другие соседи также заявили, что до января 2024 года Далерджон Мирзоев жил с родственниками на улице Зорге в Новосибирске.
Остальные жильцы квартиры съехали оттуда 25 марта.
Обвиняемый в совершении теракта в Crocus City Hall Далерджон Мирзоев на суде полностью признал свою вину. Ему предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Суд арестовал его до 22 мая 2024 года.
Суд
Стрельба в Crocus City Hall
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