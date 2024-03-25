Криминал 25 марта 2024, 19:06 Раскрыты подробности о составе совершившей теракт в Crocus City Hall группы СК: одного из фигурантов дела о теракте вовлекли в группировку не позже января РИА «Новости»

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Подозреваемый в теракте в Crocus City Hall Шамсидин Фаридуни для совершения атаки вовлек в состав группы подозреваемого Аминчона Исломова. Это произошло не позже января, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«С целью совершения террористического акта Шамсидин Фаридуни не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы Аминчона Исломова», — указали в сообщении.

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По данным ведомства, Диловар Исломов также попал в преступную группировку не позже 11 марта. Басманный суд Москвы арестовал Исломова Исроила — шестого фигуранта уголовного дела о теракте.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин в камуфляже устроила расстрел зрителей, собравшихся на концерт группы «Пикник».

Жертвами теракта стали 137 человек. Четверых обвиняемых в теракте арестовали накануне.