07 декабря 2023, 02:35
Очевидец указал на странное обстоятельство в убийстве экс-депутата Рады Кивы
«Известия»: очевидец заметил странное обстоятельство в убийстве Кивы
Коттеджный поселок в Подмосковье, где убили бывшего депутата Верховной Рады Илью Киву, находился под охраной. На это странное обстоятельство в деле о гибели политика указал «Известиям» очевидец по имени Андрей.
По словам мужчины, на территорию поселка не смогли бы попасть посторонние лица. Сам он приехал в гости к своему другу.
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«Товарищ мой с утра видел, еще в 10:00, здесь хорошая территория, прогуливались они вместе, поздоровались с тем человеком», — уточнил он.
Кива проживал в гостинице, располагающейся на территории охраняемого поселка. Поэтому ему непонятно, как вообще убийца попал сюда, подчеркнул очевидец.
Ранее опрошенная следователями сожительница Ильи Кивы рассказала, зачем он отправился в парк перед убийством. Девушка объяснила, что бывший депутат Верховной Рады записывал свои видео в лесополосе отеля в целях безопасности. Кива не хотел, чтобы кто-то смог определить местность, где он находится.
На месте гибели украинского политика начали работать следователи и криминалисты, а на территорию гостиницы перестали пускать клиентов. Местный охранник отвечал гостям, что ничего не знает по поводу отмены брони, а просто выполняет указания руководства отеля.
Убийства
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Убийство Ильи Кивы в Подмосковье
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