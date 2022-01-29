«Очень заботливый отец». Соседка рассказала о предполагаемом похитителе и убийце бывшей жены в Волоколамске

О мужчине, подозреваемом в изнасиловании и убийстве бывшей жены в Волоколамске, отзываются как об очень заботливом отец и сыне. Соседка рассказала «360», что у него неагрессивный характер. Она никогда не видела его пьяным.

«Он 15 лет не живет здесь. Но когда он приезжает сюда, как отец и как сын он очень заботливый. В воскресенье я его видела, он катал детей на снегокате. Ни разу его пьяным не видела», — сказала женщина.

Предполагаемый убийца — человек работящий. Занимается перевозками.

«У него машины были, он в рейсы ходил. Свои машины у него были, или с женой бывшей купили, я не знаю. Но приезжал он на „Бычке“ с прицепом. Знаю, что раньше он возил молоко», — сообщила соседка.

О том, как он жил с супругой, соседка ничего не смогла рассказать, об этом ей неизвестно. Она знает его мать, а отец примерно год назад умер.

Мать погибшей ранее рассказала, что до развода, когда они жили вместе, не конфликтовали. В браке у них родились две дочери. А потом мужчина нашел другую женщины и семья распалась.

Подозреваемого задержали. По версии следствия, 27 января мужчина похитил бывшую жену, изнасиловал и задушил. О ее похищении стало известно 28 января, когда на трассе обнаружили автомобиль убитой, а позже вечером ее сожителю пришли сообщения, отправленные с ее номера, с требованием выкупа за два миллиона рублей.