Муж, изнасиловавший и убивший жену в Волоколамске, ушел от нее к другой

Стали известны подробности о подозреваемом в похищении, изнасиловании и убийстве женщины-бухгалтера. Это муж погибшей, с которым они находились в разводе. Супруги расстались три года назад из-за другой женщины. Об этом мать погибшей рассказала Life.

По словам матери погибшей Ольги, супруги не конфликтовали, когда жили вместе, а развестись решили из-за того, что Роман нашел себе другую женщину. В браке у них родились две дочери, которым сейчас 13 лет и четыре года.

Об похищении Ольги стало известно накануне, 28 января. На трассе нашли пустой автомобиль женщины. А вечером того же дня ее сожителю поступили сообщения с ее номера с требованием выкупа в размере двух миллионов рублей.

По версии следствия, 27 января муж Ольги подкараулил ее на выходе с работы. Он поехал следом за ней, догнал и попросил выйти из машины, после чего затащил женщину в свой автомобиль и отвез в хозяйственное помещение. Там он ее изнасиловал и задушил.

Подозреваемого задержали 29 января в Волоколамске. В Следственном комитете сообщили, что в ближайшее время ему предъявят обвинение. Сейчас он заключен под стражу.