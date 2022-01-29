Подозреваемого в похищении, изнасиловании и убийстве женщины задержали под Москвой

Подозреваемого в похищении, изнасиловании и убийстве женщины-бухгалтера задержали в подмосковном Волоколамске, сообщили в СК. Задержанный — муж убитой. Супруги находились в процессе развода.

По версии следствия, 27 января мужчина подкараулил жену на выходе с работы. Дождавшись жену, он поехал за ней следом. Когда они поравнялись на трассе, он попросил жену выйти из машины, после чего затащил ее в свой автомобиль и отвез в хозяйственное помещение. Там мужчина связал женщину, изнасиловал ее, а после задушил.

В Следственном комитете сообщили, что подозреваемому в ближайшее время предъявят обвинение. Сейчас он заключен под стражу, пояснило РЕН ТВ.

Об исчезновении убитой сообщила ее сестра. Пустой автомобиль женщины нашли на трассе. При этом неизвестный, якобы причастный к похищению, писал сожителю женщины, требуя за нее выкуп два миллиона рублей.