04 апреля 2024, 23:17
Обвиняемый в вымогательстве Гриценко предстанет в России перед судом
Генпрокуратура: обвиняемого в вымогательстве Гриценко доставили в Россию
Россиянина Андрея Гриценко, обвиняемого в вымогательстве, доставили в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Мужчину экстрадировали из Турции. В России обвиняемый предстанет перед судом.
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В ведомстве ранее сообщали, что весной 2018 года Гриценко разработал план вымогательства средств у бизнесмена, который занимался лицензированием компаний. Злоумышленники получили 2,4 миллиона рублей, затем Гриценко скрылся. В результате слаженных действий Генпрокуратуры и компетентных органов Турции удалось добиться экстрадиции россиянина на родину.
В начале марта в Екатеринбурге вынесли приговор пятерым членам ОПГ, которые занимались вымогательством и похищением людей. Банда состояла из молодых людей в возрасте от 22 до 28 лет.
Генпрокуратура РФ
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