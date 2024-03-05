Криминал 05 марта 2024, 15:17 Банду вымогателей и похитителей людей осудили в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге вынесли приговор пятерым членам ОПГ, занимающейся вымогательством и похищением людей. Об этом сообщил Ura.ru.

Банда состояла из пяти молодых людей в возрасте от 22 до 28 лет. Всех членов задержали с поличным еще в ноябре 2022 года, но они отрицали свою вину и настаивали, что не были в сговоре. В зависимости от роли каждого суд назначил преступникам наказание от 7,5 года до 11 лет колонии строгого режимы и штрафы до 200 тысяч рублей.

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