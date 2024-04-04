04 апреля 2024, 19:41
Обвиняемого в вымогательстве россиянина экстрадируют из Турции
Турция экстрадирует в Россию обвиняемого в вымогательстве Гриценко
Россиянина Андрея Гриценко, обвиняемого в вымогательстве в особо крупном размере, экстрадируют из Турции на родину. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
По данным следствия, весной 2018 года Гриценко разработал план вымогательства денег у предпринимателя, который занимается лицензированием фирм. Мужчина и его сообщники угрожали бизнесмену расправой из-за несуществующего долга в размере 200 миллионов рублей.
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Обвиняемые получили 2,4 миллиона рублей, после чего Гриценко скрылся. Правоохранители объявили его в международный розыск. Мужчину задержали в Турции.
«Благодаря слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Турции удалось добиться решения о выдаче Гриценко в Россию», — отметили в ведомстве.
В Тюмени поймали криминального авторитета, промышлявшего вымогательством и запугиванием предпринимателей. Мужчина имел статус «смотрящего» в преступной иерархии.
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